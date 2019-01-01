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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

إصابة ديمبيلي - هل يلحق اللاعب بمباراة أتلتيكو مدريد؟

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Gonzalo Arroyo Moreno
تعرف على تطور إصابة عثمان ديمبيلي مع برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية أن خطة عودة عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، إلى الملاعب سوف تتأخر عن الموعد المحدد لها.

ديمبيلي تعرض لإصابة في مباراة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ولم يشارك مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الأخيرة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ الفرنسي لن يتمكن من اللحاق بمباراة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، إذ لا يزال اللاعب يخضع لتدريبات فردية تأهليلية.

وأشارت إلى أنّ الطاقم الطبي يتعامل مع إصابته بحذر شديد حتى لا تتفاقم ولذلك يُفضل ألا يتواجد في قائمة الفريق يوم السبت المقبل.

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ومن المتوقع أنّ يعود صاحب الـ 21 عامًا إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل وقد يسافر مع بعثة النادي الكتالوني لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة أشارت إلى أنّ قرار مشاركته أساسيًا في أولد ترافورد يعتمد على رأي المدرب إيرنستو فالفيردي فيما يقدمه اللاعب في تدريبات الثلاثاء المقبل.

وقد يتواجد عثمان على مقاعد البدلاء وربما يلعب آخر ربع ساعة من المباراة في أولد ترافورد.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم ينتصر خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا منذ فبراير 2016 حينما فاز على أرسنال بثنائية نظيفة.

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