إصابة دوناروما تعطي رينا مشاركته الأولى مع ميلان في الدوري

دوناروما يتعرض للإصابة أمام أودينيزي ورينا يشارك في مواجهته الأولى مع ميلان في الدوري الإيطالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما للإصابة خلال مواجهة ميلان أمام ضيفه أودينيزي.

ويحل أودينيزي ضيفًا على ميلان على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وأثناء شوط المباراة الأول، تعرض الحارس الدولي الشاب جيانلويجي دوناروما للإصابة مما اضطره لمغادرة اللقاء.

وحل الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا بديلًا لدوناروما، ليلعب مباراته الأولى بقميص ميلان في الدوري الإيطالي.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢ أبريل ٢٠١٩

وشارك رينا مع ميلان من قبل في بطولة الكأس، ولكنه لم يسبق له المشاركة في الدوري قبل هذه المواجهة.

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يذكر أن بيبي رينا كان قد انضم إلى صفوف ميلان قبل بداية الموسم الماضي، ضكن الصفقات التي أجرتها المجموعة الصينية الأولى.