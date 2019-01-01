إصابة خضيرة تغير خطط يوفنتوس

تغير في ميركاتو يناير محتمل

تحدثت تقارير عن تغير في مخططات يوفنتوس بخصوص سوق انتقالات يناير بعد إصابة متوسط ميدانه الألماني سامي خضيرة وابتعاده بسبب خضوعه للجراحة.

يوفي أعلن خضوع خضيرة لجراحة في مدينة أوجسبورج على مستوى الركبة ستبعده لثلاثة أشهر مقبلة، مما يشكل ضربة للفريق كونه كان لاعباً أساسياً.

يوفنتوس يسعى لضم مدافع تشيلسي كبديل ساندرو

وذكرت "لا ستامبا" أن يوفنتوس وضع ثلاثة حلول لتعويض الألماني، الأول هو إعادة إدخال مواطنه إيمري تشان في التشكيل الأساسي بعد استبعاده منذ بداية الموسم.

ولم يضم يوفنتوس تشان في قائمة الفريق الأوروبية، ولم يعتمد عليه بشكل أساسي في الدوري، مما دفع اللاعب لإبداء غضبه علناً في أكثر من مناسبة.

ثاني الحلول التي كشفت عنها الصحيفة هي تسريع المفاوضات مع برشلونة لضم متوسط ميدانه إيفان راكيتيتش، والذي ارتبط بالبيانكونيري وعدة أندية في الأشهر الماضية.

أما ثالث الحلول فهو التحرك في الشتاء، وليس الصيف، لضم ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، والذي يتنافس يوفنتوس مع إنتر ، روما، وعديد الأندية على خدماته.

ماركيزيو: يوفنتوس لا يعاني ومنافسة إنتر صحية

ويلعب يوفنتوس الجولة المقبلة مع لاتسيو، في محاولة لاستعادة قمة ترتيب السيري آ التي فقدها لحساب إنتر هذا الأسبوع.