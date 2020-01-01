إصابة جديدة في برشلونة تعرقل الاستعداد لعودة الدوري الإسباني

نجم برشلونة الشاب يعاني من إصابة في الركبة تبعده عن التدريبات وتثير الشكوك حول موقفه من المشاركة بالدوري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الشاب أنسو فاتي نجم هجوم برشلونة تعرض للإصابة في الساعات الأخيرة وهو ما أبعده عن تدريبات الفريق.

جاء هذا بحسب ما أوضحت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن إصابة اللاعب جاءت على مستوى الركبة، حيث يعاني من انزعاجات عديدة.

وذكرت الشبكة أن اللاعب يتغيب عن تدريبات النادي الكتالوني منذ عدة أيام، وهو ما يثير الشكوك حول موقفه من استئناف الدوري الإسباني.

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وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت استئناف البطولة بشكل رسمي في الـ 11 من يونيو المقبل، بعد توقف دام عدة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وستكون أول مباراة لنادي برشلونة أمام نظيره ريال مايوركا في يوم الأحد الموافق الـ 14 من يونيو على ملعب الأخير في سون مويكس.

وكان فاتي قد أظهر مستويات طيبة رفقة برشلونة في المواجهات التي شارك فيها هذا الموسم، عندما تم تصعيده ليسد العجز الهجومي في الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة عقب التعثر الأخير ضد ريال بيتيس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.