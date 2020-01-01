إصابة ثنائي المنتخب السعودي في معسكر مواجهتي جامايكا

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة جامايكا

تعرض الثنائي نواف العابد نجم الشباب وزياد الصحفي لاعب الاتحاد، لإصابات في معسكر المنتخب السعودي خلال الساعات الأخيرة.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا استعدادًا لمواجهتي جامايكا الودية يومي 14 و 17، من أجل الاطمئنان على اللاعبين وعلى مستواهم الفني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن نواف العابد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ وزياد الصحفي لإصابة في الساق.

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الثنائي اكتفى بخوض تمارين خاصة داخل الصالة الرياضية، خلال المران، حيث ركز الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على بعض اللعب التكتيكي من أجل.

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وتأتي مواجهتي جامايكا الودية خلال التوقف الدولي استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويختتم المنتخب السعودي تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة جامايكا السبت المقبل، وسيكون المران مغلق أمام وسائل الإعلام.