الإصابة تمنع عبد الرحمن الغامدي من استكمال مواجهة لوكوموتيف

فهد المولد نزل بديلًا له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض عبد الرحمن الغامدي؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، للإصابة خلال مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي، مما اضطر فريقه لإجراء تغيير اضطراري مبكر.

العميد يستضيف الفريق الأوزبكي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، سقط مصابًا في كرة مشتركة، ليخرج رفقة الجهاز الطبي، غير قادرًا على الاتكاء على قدمه.

ودفع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للاتحاد، بالمهاجم فهد المولد بدلًا للغامدي.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على لوكوموتيف، صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف.