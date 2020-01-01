إصابة بن شرقي في الإحماء قبل مواجهة مازيمبي.. وزيزو بديلًا

تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تغييرًا في تشكيل الفريق الذي سيواجه مازيمبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يسعى للفوز لحسم التأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة، حيث يصعد له مباشرة في حالة تحقيق الفوز في لقاء مساء اليوم.

وكان كارتيرون أعلن تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

الهجوم: أشرف بن شرقي – مصطفى محمد – محمود عبدالرازق شيكابالا

تعرض أشرف بن شرقي لإصابة قوية خلال عملية الإحماء لإصابة قوية ليبتعد عن التشكيل، ويدخل بدلًا منه أحمد سيد زيزو.