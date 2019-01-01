إصابة النيجيري جونيور أجايي خلال الاستعداد لبتروجيت

هل يغيب أجايي عن لقاء الأهلي وبتروجيت؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض النيجيري جونيور أجايي، مهاجم فريق النادي الأهلي، للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجيت.

الأهلي سيواجه بتروجيت مساء غدٍ الأثنين، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جونيور أجايي خرج من المران يعاني من إصابة عضلية، دون تدخل من أي لاعب خلال التدريبات.

💢 جماهير #الأهلي لديكم نبأ سيء للغاية.



أجاي يخرج من تدريب الفريق مصابًا. pic.twitter.com/YQxbX4SKuR — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

أجايي لم يتمكن من استكمال التدريبات، حيث خرج مع خالد محمود طبيب فريق الأهلي، لكي يوقع الكشف الطبي عليه.

ويعد أجايي واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي.