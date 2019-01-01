إصابة الشهراني تُفسد احتفالات السعودية بالفوز على كوريا الشمالية

لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني يتعرض لإصابة قوية بالكاحل

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف المنتخب الوطني السعودي عن إصابة اللاعب ياسر الشهراني الظهير الأيسر للفريق بالتواء في مفصل الكاحل، وذلك في المباراة التي فاز فيها الأخضر السعودي على كوريا الشمالية برباعية مقابل لا شيء، والتي أقيمت ضمن مباريات مرحلة المجموعات من كأس الأمم الأسيوية التي تقام بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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المنتخب السعودي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" إصابة الشهراني بالتواء في مفصل الكاحل، وأن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات للوقوف على حالته.

وكان المدرب الأرجنتيني بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي قد استبدل الشهراني في الدقيقة 82 بعد تعرضه للإصابة، واشترك بدلًا منه اللاعب حمدان الشمراني.

يذكر أن المباراة المقبلة للمنتخب السعودي في البطولة ستكون أمام منتخب لبنان يوم السبت المقبل، وسيلعب مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام منتخب قطر يوم السابع عشر من يناير.