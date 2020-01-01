إصابة الركبة تنهي موسم مهند عسيري مع الأهلي

مهند عسيري سيجري جراحة في الركبة خلال الأيام المقبلة في دبي.

أنهت إصابة الركبة، موسم مهند عسيري، مهاجم فريق أهلي جدة، بعد خضوعه لعملية تنظيف الركبة، وإعادة بناء الغضروف يوم الثلاثاء المقبل.

وعانى مهند عسيري من خشونة في الركبة اليمنى، وأبلغ إدارة ناديه عن انزعاجه من الآلام التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مهند عسيري سيجري العملية يوم الثلاثاء المقبل في مدينة دبي الإماراتية، ليغيب على إثرها لمدة 4 أشهر، يتخللها برنامج علاجي وتأهيلي.

وبذلك تنهي الإصابة موسم مهند عسيري رفقة الأهلي، حيث كان البديل للمهاجم السوري عمر السومة، هداف الفريق خلال الفترة القادمة.

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ولم يشارك مهند عسيري رفقة الأهلي سوى في مباراتين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، لعبهما كبديل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ31 نقطة، والنصر الوصيف برصيد 30 نقطة.