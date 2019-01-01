إصابة أودوي تضع تشيلسي في مأزق!

تشيلسي يريد تجديد عقد هودسون أودوي ولكن مخاوف الإصابة قد تجعله يرحل!

فيسبوك تويتر محمد عماد

يسعى نادي تشيلسي لتجديد عقد لاعبه الإنجليزي الشاب هودسون أودوي صاحب ال18 عامًا، في ظل وجود محاولات عديدة من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه.

وكان الجناح الأيمن للبلوز قد غادر مباراة فريقه أمس ضد بيرنلي بسبب الإصابة في وتر أكيلس، لذلك ازدادت مخاوف النادي اللندني من فكرة التجديد لعقد اللاعب.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد أودوي بنهاية الموسم المقبل 2019-2020، ويأمل البلوز في التجديد له، ولكن الإدارة رفضت في أكثر من مرة طلب اللاعب بالحصول على 100 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا.

وفي حالة التأكد من سلامة اللاعب بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، سيكون الهدف الرئيسي للنادي هو تجديد عقد اللاعب ورفع قيمته ومنحه وعود أكثر جدية للعب كأساسي الموسم المقبل.

وكان المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي قد بدأ مؤخرًا في إشراك اللاعب الإنجليزي، حيث كانت مباراة بيرنلي الأخيرة هي الرابعة على التوالي التي يشارك فيها هودسون أو لوفتيس تشيك كأساسيين.