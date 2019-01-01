إصابة أمرابط تربك الجميع داخل نادي النصر

النصر يسعى للحفاظ على الصدارة حتى نهاية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المغربي نور الدين أمرابط سافر إلى البرتغال للإطمئنان على سلامته بعد الإصابة في لقاء النصر والرائد الأخيرة.

وحقق النصر فوزًا عريضًا على الرائد، ضمن الجولة الـ26، بخمسة أهداف نظيفة لمواصلة التواجد في صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن اللاعب غادر للبرتغال بتوصية من روي فيتوريا المدير الفني للنصر للكشف عن إصابته هناك لدى أحد الأطباء.

وأربكت إصابة أمرابط جميع أفراد نادي النصر، لأنه يعتبر أفضل لاعبي الفريق وقوة العالمي في الفترة المقبلة، بالأمتار الأخيرة بالدوري السعودي.

وتمكن النصر من خطف المركز الأول بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة قبل الماضية برأس أوفيني في الوقت القاتل.

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ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بعد مرور 26 جولة، حيث حقق الفوز في 19 وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم.