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دوري أبطال أوروبا

إصابات والقبض على مثيري الشغب قبل مواجهة برشلونة وليون

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

اشتد الصراع بين جماهير ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني، قبل لقاء الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل سلبي بين الطرفين، في الأراضي الفرنسية، ليتأجل الحسم للقاء الإياب في كامب نو.

وشهدت عدة مناطق في برشلونة، مشادات بين عددًا من جماهير الفريقين، في مناطق مختلفة.

بالإضافة إلى مشادات مع عناصر الشرطة الإسبانية، والتي أدت إلى إصابة 5 أشخاص والقبض على عدد من المشجعين.

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وبالقرب من ملعب كامب نو شهدت بعض المشادات بين جماهير الفريقين، ليتم القبض على 5 أشخاص، وإيداع المصابين في أحد المستشفيات القريبة، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من سلامتهم.

وفي سيرريا، تواجد أكثر من 300 مشجع للفريق الفرنسي، حيث قاموا بإشعال الألعاب النارية وإهانة بعض الرموز في برشلونة وإقليم كتالونيا.

ويحتاج برشلونة للفوز، فيما يحتاج ليون للفوز أو التعادل، من أجل التأهل إلى ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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