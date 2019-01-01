إصابات والقبض على مثيري الشغب قبل مواجهة برشلونة وليون

الإثارة تبدأ مبكرًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اشتد الصراع بين جماهير ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني، قبل لقاء الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل سلبي بين الطرفين، في الأراضي الفرنسية، ليتأجل الحسم للقاء الإياب في كامب نو.

وشهدت عدة مناطق في برشلونة، مشادات بين عددًا من جماهير الفريقين، في مناطق مختلفة.

بالإضافة إلى مشادات مع عناصر الشرطة الإسبانية، والتي أدت إلى إصابة 5 أشخاص والقبض على عدد من المشجعين.

ÚLTIMA HORA @SERCatalunya: 5 aficionats de l'Olímpic de Lió ferits a l'altura del 134 de l'Avinguda de Madrid de . Un té una ferida al cap i ha estat traslladat a l'Hospital Sagrat Cor i 4 d'ells han estat ruixats amb gas pebre. Els @mossos busquen agressors. — Anna Punsí (@punsix) March 13, 2019

وبالقرب من ملعب كامب نو شهدت بعض المشادات بين جماهير الفريقين، ليتم القبض على 5 أشخاص، وإيداع المصابين في أحد المستشفيات القريبة، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من سلامتهم.

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بساط كامب نو السحري 🏟️✨ pic.twitter.com/mkmDpw8NpY — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وفي سيرريا، تواجد أكثر من 300 مشجع للفريق الفرنسي، حيث قاموا بإشعال الألعاب النارية وإهانة بعض الرموز في برشلونة وإقليم كتالونيا.

ويحتاج برشلونة للفوز، فيما يحتاج ليون للفوز أو التعادل، من أجل التأهل إلى ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.