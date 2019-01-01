إصابات ريال مدريد .. هل تُجبر زيدان على الثورة المنتظرة؟

رب ضارة نافعة

بدأت الأرض تهتز تحت أقدام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد سلسلة النتائج والعروض غير المقنعة بالنسبة لمشجعي ريال مدريد، والتي كان آخرها الانحناء في "حديقة الأمراء"، بهزيمة غير مسبوقة على يد باريس سان جيرمان بثلاثية مع الرأفة، في غياب أسلحة العملاق الباريسي الفتاكة متمثلة في ثلاثي الهجوم إدينسون كافاني، نيمار جونيور وكيليان مبابي.

وأظهرت ردود الأفعال العنيفة في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، أن زيزو فقد الكثير من "الكريزما" و "الهيبة" وغيرها من الأشياء التي كانت تجعله حتى الماضي القريب، بمثابة الرمز غير القابل للنقد، لأسباب كثيرة، أهمها اتهامه بالخداع، لعدم ظهور ملامح ثورة التغيير، التي وعد الجميع بها منذ عودته لانتشال اللوس بلانكوس من براثن الضياع مارس الماضي.

وأنفق زيدان أكثر من 300 مليون يورو لتجديد دماء الفريق، لكن في المقابل فشل ومعه مجلس الإدارة في إدارة ملف أخرى، منها الموافقة على خروج جيش من اللاعبين على سبيل الإعارة، والتخلص من آخرين بصفة نهائية مثل ماركوس يورينتي وماتيو كوفاتش، قبل أن يحل معضلة لاعب الارتكاز حتى بعد فشل محاولة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، أضف إلى ذلك أنه أجبر على إبقاء لاعبين رغمًا عنه، كجاريث بيل وخاميس رودريجيز، لسوء طالعه بعد صدمة إصابة ماركو أسينسيو في الجولة الصيفية.

وما ضاعف مأساة زيدان في ولايته الثانية، سوء حظه مع لعنة الإصابات التي تُطارد جُل رجاله القدامى وأيضًا صفقاته الجديدة تجرعت من نفس الكأس، التي مرت على لاعبي الريال 11 مرة منذ بداية الجولة الصيفية وحتى هذه اللحظة، لكنه ما زال أمامه فرصة أخيرة، للنجاة من الفترة العصيبة التي يمر بها الآن، بالبدء في تفعيل ثورة التصحيح التي وعد بها في مارس الماضي.

في البداية، ينبغي عليه التخلص من الثغرة الكبيرة التي يُعاني منها في مركز حراسة المرمى، بإزاحة تيبو كورتوا عاجلاً أو آجلاً من التشكيلة الأساسية، ولو بشكل مؤقت ليستعيد اتزانه مرة أخرى، بعد فشله في الحفاظ على شباكه نظيفة منذ فبراير الماضي، ولا يوجد أمامه سوى مواطنه ألفونسو أريولا، في أسوأ الظروف لن يقدم مستوى أقل من الحارس البلجيكي.

من الأسماء الأخرى التي تحتاج الجلوس فترة على مقاعد البدلاء، المدافع الفرنسي رافاييل فاران، الذي أثبت ومعه كذلك بقية المدافعين، أنه كلما غاب القائد سيرجيو راموس، لا تكون الأمور على ما يرام، آخرها التعرض للهزيمة 5 مرات في آخر 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا في غياب المدافع الأندلسي.

ومع عودة راموس، يحتاج زيدان للمغامرة مرة أخرى بالشاب البرازيلي ميليتاو بجانب القائد، على أمل أن يكتسب الخبرة اللازمة، ويظهر بصورة أفضل مما كان عليها بجانب فاران في ليلة السقوط أمام باريس، وفي الرواق الأيمن، يُعيد التفكير في الفارو اودريوزولا، بإعطاء المزيد من الفرص، ونفس الأمر مع فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر، ويُفضل أن يحدث التغيير بشكل تدريجي لتفادي حدوث خلل مفاجئ.

⏱️65 ثانية فقط كانت كافية لتسجيل غرناطة للهدف الأول في برشلونة.



أسرع فريق يسجل في برشلونة منذ عام 2011 😯 pic.twitter.com/iJ3DxjOiDp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

فقط الوجوه في الوسط لن تتغير كثيرًا، لا سيما ثلاثي الارتكاز لوكا مودريتش، توني كروس وكاسيميرو، ستبقى المفاضلة على الجناح أو المهاجم الثاني بجانب كريم بنزيمة وإدين هازاد، بجانب ذلك يستقر على طريقة لعب معينة، بدلاً من تخبطه الأخير باللعب بأكثر من 3 طرق مختلفة في الأسابيع الماضية، منها قد تتحسن الأوضاع وفي نفس الوقت سيلمس عشاق النادي بوادر التغيير والثورة المنتظرة منذ رحيل كريستيانو رونالدو.. والآن دعونا ننتظر كيف سيتعامل مع اختبار "رامون سانشيز بيزخوان" أمام إشبيلية بعد ثلاثية باريس.