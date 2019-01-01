إصابات آرسنال.. غموض حول كوسينلي وتفاؤل بخصوص مخيتاريان والبقية

آخر الأخبار بخصوص عودة كوسينلي و مخيتاريان و سوكراتيس وبيليرين من الإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الموقع الرسمي لنادي آرسنال آخر التطورات بخصوص وضعية لاعبيه المصابين، وذلك قبل مواجهة كارديف سيتي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص وضعية القائد لوران كوسينلي التي أقلقت الكثيرين بعد إصابته القوية على مستوى الفك في مواجهة مانشستر يونايتد، أعلن آرسنال أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الفحوصات نظرًا لتعرض اللاعب لتضخم وانتفاخ على مستوى الأنسجة الرخوة للوجه والفك.

أما عن سوكراتيس، فإنه من المتوقع عودته إلى التدريبات بحلول نهاية فبراير المقبل، وذلك بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وحول الأرميني هنريك مخيتاريان، فقط أعلن آرسنال أن اللاعب عاد مرة أخرى للتدريب منع المجموعة بعد التعافي من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا.

أما داني ويلبيك ورب هولدينج، فكلاهما سيتعافى بعد انتهاء فترة النقاهة الخاصة بالعمليتين الجراحتيين اللتان خضعا لها مؤخرًا بسبب إصابات قوية.

يذكر أن آرسنال قد لعب بدون عدد كبير من لاعبيه خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي الفريق بشكل مفاجئ.