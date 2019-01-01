إشبيليه يوجه ضربة قوية لأرسنال ويفاوض مونشي

العديد من التغييرات الإدارية في انتظار النادي الإسباني بعد إقالة ماشين

يحاول نادي إشبيليه الإسباني، الاستعانة بمديره الرياضي السابق مونشي، تمهيداً لإجراء العديد من التغييرات الإدارية في الفترة القادمة.

مونشي سبق وأن عمل مع إشبيليه وفاز معه بـ3 ألقاب دوري أوروبي مع المدرب الأسبق أوناي إيمري.

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الإداري الإسباني توجه إلى روما ولكن تجربته لم تتوج بالنجاح ليرحل، ويرتبط بالعمل مع إيمري مرة أخرى ولكن في أرسنال.

تقارير صحفية أكدت قيام إشبيليه باتصالات مكثقة مع مونشي خلال الساعات الماضية، من اجل العودة مرة أخرى للنادي الأندلسي.

رد مونشي جاء إيجابياً أكثر من المتوقع، حيث رحب بالفكرة ولكن طلب مهلة لاتخاذ القرار النهائي.

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الاستعانة بمونشي يأتي بعد خروج إشبيليه من دور الـ16 للدوري الأوروبي أمام سلافيا براج أمس الخميس.

وتبع هذا الخروج إقالة مدرب الفريق باولو ماشين، في انتظار قدوم مونشي للمساهمة في اختيار المدير الفني الجديد.