إشبيليه لأندية البريميرليج : هل تمنحونا مقعد الأبطال هذا الموسم؟

رسالة ساخرة عبر الحساب الرسمي للنادي الإسباني

سخر نادي إشبيليه الإسباني، من الصراع المستمر بين أندية الدوري الإنجليزي على تحقيق المركز الرابع هذا الموسم.

المنافسة مستمرة ومشتعلة في البريميرليج خلال الأسابيع الأخيرة، بين أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكذلك توتنهام.

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الرباعي يحقق نتائج سيئة في الآونة الأخيرة، دون أن يستغل أحدهما سقوط الآخر لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووصل الآخر لخسارة غير متوقعة اليوم السبت لتوتنهام، بسقوطه من وست هام على أرضه ووسط جماهيره بالجولة 36.

وهو ما دفع الحساب الرسمي لإشبيليه للتغريد:"إلى أندية الدوري الإنجليزي، إذا لا تريدوا المركز الرابع هل يمكنكم منحنا إياه؟ الحياة ستكون أسهل بكثير".

Yo @premierleague, if none of your teams want 4th place could you just give it to us? Would make life easier 😉🇪🇺 — FC (@SevillaFC_ENG) April 27, 2019

ويأتي ذلك لمنافسة إشبيليه القوية على المركز الرابع في الدوري الإسباني، حيث يأتي خامساً بـ55 نقطة بفارق الأهداف عن خيتافي الرابع بعد 34 مباراة لكل منهما حتى الآن.

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ويشهد البريميرليج جولة حاسمة هذا الأسبوع، عندما يلعب مانشستر يونايتد السادس بـ64 نقطة ضد تشيلسي الرابع بـ67 نقطة.

وعلى الجانب الآخر ينتظر أرسنال الخامس بـ66 نقطة، الاستفادة من نتيجة تلك المواجهة، بالفوز على ليستر سيتي، ليستفيد أيضاً من سقوط توتنهام الثالث بـ70 نقطة.