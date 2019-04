إشبيليه لأندية البريميرليج : هل تمنحونا مقعد الأبطال هذا الموسم؟

سخر نادي إشبيليه الإسباني، من الصراع المستمر بين أندية الدوري الإنجليزي على تحقيق المركز الرابع هذا الموسم.

المنافسة مستمرة ومشتعلة في البريميرليج خلال الأسابيع الأخيرة، بين أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكذلك توتنهام.

الرباعي يحقق نتائج سيئة في الآونة الأخيرة، دون أن يستغل أحدهما سقوط الآخر لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووصل الآخر لخسارة غير متوقعة اليوم السبت لتوتنهام، بسقوطه من وست هام على أرضه ووسط جماهيره بالجولة 36.

وهو ما دفع الحساب الرسمي لإشبيليه للتغريد:"إلى أندية الدوري الإنجليزي، إذا لا تريدوا المركز الرابع هل يمكنكم منحنا إياه؟ الحياة ستكون أسهل بكثير".

Yo @premierleague, if none of your teams want 4th place could you just give it to us? Would make life easier 😉🇪🇺