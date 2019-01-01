إشبيلية يحضر مفاجأة للتعاقد مع زياش ودي يونج

إشبيلية يستهدف ضم حكيم زياش من أياكس ولوك دي يونج من أيندهوفن

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية أن نادي إشبيلية قد اتجه صوب الدوري الهولندي من أجل التعاقد مع اثنين من أبرز مواهبه في الوقت الحالي.

وكان إشبيلية قد استعاد مديره الرياضي التاريخي مونتشي بعد موسم ونصف قضاها الرجل في روما بعيدًا عن النادي الأندلسي.

وحسب مصادر مقربة من النادي، فإن إشبيلية مستعد لتلبية طلبات النجم الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وتبدو الاتصالات بين أياكس وإشبيلية على نحو جيد، حيث لم يتم رفض العرص الأول المقدم من النادي الأندلسي بشكل قاطع.

ولا يعد زياش هو الوحيد من الدوري الهولندي المطلوب في أياكس، حيث يهتم النادي بالتعاقد مع مهاجم بي إس في أيندهوفن لوك دي يونج.

وتسير المفاوضات بين إدارتي إشبيلية وأيندهوفن على نحو إيجابي أيضًا، وسط توقعات باقتراب حسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

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يذكر أن حكيم زياش كان مطلوبًا في العديد من الأندية الكبرى على رأسها بايرن ميونيخ وليفربول وإنتر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع فريقه.