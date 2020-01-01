إشادة برتغالية بعبدالرزاق حمد الله بعد قيادة النصر للفوز على الشباب

هاتريك الهداف عبدالرزاق حمد الله نجح في قيادة فريق روي فيتوريا للفوز على الشباب

سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على الفوز الرائع الذي حققه نادي النصر السعودي على حساب الشباب ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق النصراوي في الفوز على الشباب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.

صحيفة "أبولا" البرتغالية قالت أن هاتريك الهداف عبدالرزاق حمد الله نجح في قيادة فريق روي فيتوريا للفوز على الشباب في مباراة ديربي الرياض.

المزيد من الفرق

وأضافت الصحيفة أن العالمي أمتلك القدرة على العودة في النتيجة أمام الشباب، مع الإشارة إلى تألق حمد الله واستمرار فيتوريا في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ووصف موقع "نوتيسيا" البرتغالي اللقاء بالجنون، خاصة بعد تأخر النصر في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة، واعتقاد الجميع أن فرصته في الحفاظ على لقب الدوري انتهت، لكن فريق فيتوريا قلب المباراة.

يُذكر أن نادي فوز نادي النصر ساهم في رفع رصيده إلى 41 نقطة خلف المتصدر نادي الهلال بثلاثة نقاط صاحب الـ44 نقطة.