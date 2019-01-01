إسماعيل يوسف: المشوار طويل وكلنا ثقة بلاعبي الزمالك

الفارس الأبيض تعثر أمام المقاولون، لكن تيجانا واثق من الحصول على اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب إسماعيل يوسف؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ثقته في قدرة اللاعبين على حسم لقب الدوري لصالحهم رغم التعثر أمام المقاولون العرب، مؤكدًا أنه الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين.

الفارس الأبيض تعادل أمس الأربعاء، أمام ذئاب الجبل بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

حراسة مشددة على الحكام عقب تعادل الزمالك أمام المقاولون

وكتب تيجانا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لعيبة الزمالك رجالة وبيتحدوا كل الظروف وعلى قدر المسؤولية، وجمهوركم ينتظر منكم البطولة".

وأضاف: "المشوار طويل، لكن كلنا ثقة فيكم، لأنكم الأفضل والأجدر والأول، ربنا معاكم".

لعيبه الزمالك رجاله وبيتحدوا كل الظروف وعلي قد المسؤليه وجمهوركم ينتظر منكم البطوله المشوار طويل لكن كلنا ثقه فيكم لانكم الأفضل والأجدر والأول ربنا معاكم❤️ — Ismail Youssef (@IsmailYoussef) ٢٠ مارس ٢٠١٩

يذكر أن تعادل ليلة أمس أبقى الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، إلا أنه قلص الفارق مع الأهلي، صاحب الوصافة إلى نقطتين فقط.