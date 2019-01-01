إسماعيل يوسف: كنت واثق من فوز الزمالك على بترو أتليتكو

الزمالك خرج من المركز الأخير بالفوز على بترو أتليتكو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن الفريق الأبيض قدم أداء جيد خلال مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.

وأشار يوسف خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إلى أنه كان متفائلًا بتحقيق الفوز، بعدما لمس روح الإصرار والعزيمة من الجميع، قبل مغادرة مطار القاهرة.

إسماعيل يوسف تابع: "تحدثت مع اللاعبين قبل مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، وأكدت لهم أن عليهم التركيز لأن العبء سيكون عليهم، وأنهم قادرين على الفوز".

رئيس #الزمالك يقرر صرف مكافأة للاعبين مقدارها 50 ألف جنية بعد الفوز على بترو أتلتيكو بهدف دون رد.🙌 pic.twitter.com/uJUAqHE1En — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

واختتم تيجانا تصريحاته قالًا: "فريق نادي الزمالك لعب بتوازن جيد، وقسموا جهدهم على شوطي اللقاء، والقادم أفضل بالنسبة لنا، ولدينا ثقة في الصعود إلى ربع النهائي".

الزمالك حقق الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الإفريقية.