إسماعيل مطر: لم نقصر وحصلنا على بطولات كثيرة من قبل

قائد الوحدة يدافع عن زملائه الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى إسماعيل مطر؛ قائد الوحدة الإماراتي، أن فريقه قدم كل ما في وسعه خلال مواجهة شباب الأهلي، مؤكدًا أن الهزيمة درسًا يجب التعلم منه.

شباب الأهلي توج بطلًا لكأس الخليج بعد تغلبه على الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد في النهائي، الذي أقيم أول أمس الجمعة.

وقال مطر، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "كل واحد له وجهة نظره سواء مدرب أو لاعب، وأنا قدمت ما عليّ بالمباراة، حاولنا أن نخرج بمكاسب وهذا حدث، لكن في الأخير خسرنا بطولة إلا أنه لم يقصر أحد".

وأضاف: "هذا درس ونحن مع اللاعبين الشباب سنحاول إكسابهم الخبرات، لا يمكن لأحد أن يقول أنهم قصروا، لكن في النهاية واجهنا فريق عنده طموح مثلها وهو وفق في المباراة".

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قائد الوحدة تابع: "هذه كرة القدم، ياما حصلنا على بطولات، وليس هناك فريق في العالم يقدر أن يصل للكمال، الكمال لله وحده".

واختتم موجهًا نصيحة لزملائه: "الدوري لا يزال موجود نقدر به أن نحسن صورتنا، كذلك وضعنا جيد بدوري أبطال آسيا نقدر به أن نتأهل للدور المقبل، علينا ألا نبكي على ما مضى بل نتعلم منه، وفي النهاية لا بد أن ننظر أمامنا حتى لا نخسر، الآن الكأس صفحة وانطوت، نفكر في القادم للخروج بأفضل النتائج".

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة بفارق16 نقطة عن الشارقة، صاحب الصدارة.