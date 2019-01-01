إسماعيل مطر: الوحدة لا يمر بوقت جيد

نجم فريق الوحدة إسماعيل مطر يعترف بظروف فريقه الحالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف إسماعيل مطر نجم الوحدة الإماراتي بأن فريقه لا يمر بظروف جيدة على الرغم من الفوز على فريق بني ياس برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار الأسبوع السابع عشر من الدوري الإماراتي.

وقال إسماعيل مطر في حواره بعد المباراة: "فريق بني ياس رغم الخسارة فريق ممتع، فزنا بالاعتماد على الهجمات المرتدة ونجحنا بالخروج بنتيجة إيجابية".

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كما أضاف النجم الإماراتي: "شيء طبيعي أن يمر الفريق بهذه الظروف للإصابات والنتائج، ولكن الفوز سيساعدنا على تخطي هذه الظروف بطريقة إيجابية، وتعلمنا من درس مواجهتنا الآسيوية الأخيرة".

ويحتل فريق الوحدة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإماراتي برصيد سبع وعشرين نقطة، وذلك بعد أن سبق له اللعب في سبع عشرة جولة.

يشار إلى أن إسماعيل مطر الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين في إبريل المقبل لم يحرز أي هدف في الموسم الحالي.