إسماعيل مطر: الظروف صعبت المباراة ورغبتنا حسمت الأمور

إسماعيل مطر نجم منتخب الإمارات العربية المتحدة يعرب عن سعادته بتحقيق منتخب بلاده للفوز على نظيره الأسترالي في ربع نهائي كأس أمم أسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب إسماعيل مطر مطر نجم منتخب الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بتحقيق منتخب بلاده للفوز على نظيره الأسترالي في ربع نهائي كأس أمم أسيا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها مطر عقب المباراة وأكد خلالها أن فريقه قدم مباراة كبيرة وأظهر من خلالها استحقاقه التواجد في نصف النهائي.

وقال إسماعيل: "أشكر الجماهير على المساندة الكبيرة من المدرجات، لقد كانت مباراة صعبة بكل تأكيد لقد لعبنا أمام الفريق حامل اللقب".

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وأضاف: "ظروف المباراة صعبتها بشكل أكبر علينا، من الإصابات وغيره، دخلنا اللقاء ونحن ندرك صعوبته، لكننا استطعنا تسجيل هدفًا والمحافظة عليه".

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وأكمل: "عندما تواجه فريق من نفس المستوى مثل استراليا الفروقات تكون بسيطة للغاية وما يحسم المواجهة هي رغبة العناصر من كل جانب في المرور".

واختتم تصريحاته: "لقد أظهرنا اليوم أننا نتملك الرغبة من أجل الاستمرار في البطولة، والرغبة لإخراج الجماهير من الملعب سعيدة".