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إسماعيل بن ناصر على رادار كبار الكالتشيو

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لاعب إمبولي يشعل الصراع بين روما والإنتر ونابولي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال فابريزيو كورسي رئيس نادي إمبولي أن كلًا من نابولي وروما وإنتر ميلان قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكان لاعب آرسنال السابق قد تألق ليجذب أنظار كبار الكالتشيو إليه لإمكانياته وصغر سنه.

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وقال رئيس إمبولي في تصريحاته لراديو سي أر سي: "هو لاعب جيد ومن مواليد 1997، كما أنه يتطور سريعًا، ولكننا لا نملك نية لبيعه".

كما أضاف: "دي روسي قائد روما أبدى إعجابه بالفتي، وانهال عليه بالمديح وسألنا من أين أتيتم بهذا الفتى القوي؟".

يشار إلى أن بن ناصر البالغ من العُمر 21 عامًا كان قد مثل منتخبات فرنسا تحت 18 و19 عامًا قبل أن يختار تمثيل المنتخب الأول للجزائر.

يذكر أن بن ناصر لم يحصل على فرصة تمثيل آرسنال في البريميرليج، ولكنه خاض معه مباراة وحيدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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