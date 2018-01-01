إسماعيل أحمد: وصولنا لنهائي المونديال إنجاز واكتسبنا خبرات ومستوى أفضل

العين خسر نهائي المونديال، لكنه وصل له لأول مرة في تاريخه في أول مشاركة له بكأس العالم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح إسماعيل أحمد؛ لاعب العين الإماراتي، أنه رغم خسارة فريقه لكأس العالم للأندية الإمارات 2018، إلا أنه خرج بمكاسب عديدة، مؤكدًا أن الوصول للنهائي في حد ذاته إنجاز.

وتوج الملكي بالأمس بطلًا للمونديال بعدما تغلب على العين برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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إسماعيل قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أولًا أرغب في توجيه الشكر للجماهير على مساندتهم لنا طوال المونديال، طموحنا كان الظهور بمستوى جيد في النهائي وتحقيق المركز الأول، لكن وصولنا للنهائي يعد إنجازًا وهذه هي كرة القدم.

"فوزنا أمام ريال مدريد لم يكن مستحيلًا، كرة القدم لا تعرف المستحيلات، لكننا لم نحسن استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وفي مثل هذه المباريات عندما يتاح للفريق فرصة أو فرصتين عليه التسجيل منهما، لتسهيل المباراة عليه".

وأضاف: "رغم خسارة اللقب إلا أننا حصلنا على خبرات كبيرة وتطور مستوانا من خلال مواجهة أندية كبيرة في بطولة عالمية، وهذا سيحفزنا على العودة للدوري المحلي بمعنويات مرتفعة، ونتمنى أن نقدم به نفس المستوى الجيد الذي ظهرنا به بكأس العالم".

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يذكر أن الزعيم خاض ثلاث مباريات قوية قبل التأهل لركلات الترجيح، بدأها بلقاء ويلينجتون النيوزيلاندي، والذي حسمه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، ثم الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف، ثم التغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.