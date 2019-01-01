قائد العين: نحترم طموحات الجزيرة هدفنا الفوز بالمباراة

مدافع العين يتحدث عن مواجهة الجزيرة بالدوري الإماراتي

أكد إسماعيل أحمد، قائد ومدافع فريق العين، على أهمية فوز فريقه على الجزيرة، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

مدافع العين قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "نحترم طموحات الجزيرة ولا نهتم بالمستوى الذي ظهر عليه أخيراً، ونعرف جيداً الفريق الضيف والعناصر التي يضمها في صفوفه، وندرك ما المطلوب منا منذ صافرة بداية المباراة وحتى النهاية".

إسماعيل أحمد تابع: "المؤكد أن الفريقين سيدخلان تحدياً جماهيرياً وحماسياً، غير أن دوافعنا كبيرة في حصد النقاط الثلاث خصوصاً وأن المواجهة على ملعبنا وبين جماهيرنا الوفية والفوز هو الأهم في مباريات كرة القدم خصوصاً وأن أداء الفريق يمضي في تصاعد مستمر وفي كل مواجهة نتطلع إلى تقديم مستوى أفضل من المباراة السابقة لإرضاء جماهيرنا".

وأردف: "بعد كل مباراة يعمل المدرب على تحليل وتقييم الأداء، والواقع يؤكد أن المراحل الأولى من المسابقة لم تصل فيها درجة انسجام اللاعبين الجدد إلى المستوى المطلوب فيما يتعلق بعاملي الطقس ومنظومة اللعب".

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وواصل: "من مباراة لأخرى كما ذكرت لكم هناك تحسن ملحوظ برغم أن البعض يرى أن العين في حاجة إلى المزيد من الانسجام، غير أن الفريق القوي هو الذي يعرف كيف يحصد النقاط الثلاث في كل مواجهة يخوضها وهذا هو هدفنا في المراحل المقبلة".

واختتم مدافع العين تصريحاته قائلًا: "الأمة العيناوية “الرقم الصعب” ولا يحتاجون دعوة ونثق في حضورهم الحاشد لدعم طموحات الفريق في إستاد هزاع بن زايد مساء يوم الجمعة القادم".

العين سيواجه الجزيرة مساء الجمعة المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.