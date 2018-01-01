إسلام سليماني يرغب في قطع إعارته بفنربخشه وكبار السعودية مهتمون به

الجزائري لا يعيش أفضل فتراته بتركيا وتطوله عديد الانتقادات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يرغب الجزائري إسلام سليماني؛ مهاجم فنربخشه التركي، في الاستمرار بالدوري التركي، خاصة بعدما لم يقدم المردود المنتظر منه.

الجزائري كان قد انضم للنادي التركي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة، على أن تنتهي إعارته في نهاية موسم 2018-2019.

سليماني: أعد جماهير فنربخشة بتقديم أفضل ما لدي

ووفقًا لعديد التقارير التركية والجزائرية والهولندية فإن سليماني أخبر مسؤولي فنربخشه أنه يرغب في فسخ عقد إعارته والرحيل في يناير المقبل.

موقع "fanatik" التركي نقل عن الصحفي اللبناني معتز شحادة أن عدد من الأندية الكبيرة في السعودية مهتمة بضم الجزائري صاحب الـ30 عامًا.

شارك إسلام سليماني الموسم الجاري مع فنربخشه في 14 مباراة بالدوري، لكنه لم يتمكن سوى من إحراز هدف وحيد، بجانب أنه في مختلف البطولات شارك في 20 مباراة، سجل أربعة أهداف فقط، مما جعله محل انتقادات العديد من وسائل الإعلام التركية.