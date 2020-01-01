إسلام سليماني يفتح باب الرحيل عن موناكو، وأستون فيلا يترقب

الدولي الجزائري غير راضٍ عن وضعه مع النادي الفرنسي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم رضا إسلام سليماني عن وضعه الحالي في موناكو، إذ بات خارج حسابات التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعد قدوم المدرب روبرتو مورينو خلفًا للمقال ليوناردو جارديم.

وكان موناكو قد ضم الدولي الجزائري بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا من ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، وشهدت بداية اللاعب أداءً مبهرًا، إذ سجل 6 أهداف وصنع 8 خلال 11 مباراة من الليج وان.

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تلك البداية الرائعة توقفت عند طرد سليماني خلال مواجهة بوردو في الـ24 من نوفمبر الماضي، إذ غاب عن المباراتين التاليتين للإيقاف ومن ثم لعب آخر مباراة له كأساسي أمام آنجيه، بعدها جلس على مقاعد البدلاء أمام ليل في الدوري الفرنسي وريم في كأس فرنسا، والمباراتان كانتا تحت قيادة مورينو.

هذا التغير في وضع سليماني عقب التغيير الفني في موناكو دفعه للتفكير جديًا في الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، حسب ليكيب، إذ طلب من وكيل أعماله البحث له عن نادٍ جديد يُتم معه الموسم.