إسبانيول.. الجار العاق الذي حرم برشلونة من لقب الليجا!

ديربي كتالونيا يعود بذكريات ما حدث في عام 2007 وفوز ريال مدريد بلقب الليجا بطريقة درامية

فيسبوك تويتر محمد عماد

​يستعد فريق برشلونة لاستضافة فريق إسبانيول يوم السبت المقبل في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

المباراة التي تعتبر ديربي بين الجارين ازدادت حدة المنافسة فيها بعد اللقاء الذي كان قد جمع بينهما على ملعب كامب نو أيضًا في الجولة قبل الأخيرة من الليجا موسم 2006-2007.

من رينجرز إلى السد.. من هم أبطال الثلاثيات المحلية؟

شهد هذا الموسم منافسة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا حتى الثواني الأخيرة.

الأحداث الدرامية ازدادت سخونة في الأسبوع قبل الأخير من الليجا، حيث أن عدد نقاط الفريقين كان متساويًا.

وقتها حل ريال مدريد ضيفًا على ريال سرقسطة في ملعبه، بينما لُعب ديربي كتالونيا في الكامب نو.

برشلونة كان متقدمًا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة التاسعة والثمانين، في نفس الوقت كان ريال مدريد متأخرًا أمام ريال سرقسطة بهدفين مقابل هدف حتى نفس الدقيقة.

كان لقب الليجا قاب قوسين أو أدنى من كتيبة المدرب فرانك ريكارد، ولكن ثواني معدودة كانت كفيلة بتعديل الكافة مرة أخرى.

في الدقيقة الثامنة والثمانين عادل النجم الهولندي رود فان نيستلروي النتيجة لريال مدريد وبعدها بمجرد ثوانٍ معدودة عادل إسبانيول النتيجة أمام برشلونة.

دقيقة واحدة أبعدت اللقب عن قلعة كامب نو، ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة.

في الأسبوع الأخير فاز ريال مدريد على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مايوركا بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز برشلونة خارج ملعبه على خيمناستيكا بخماسية مقابل هدف.

رغم أن رصيد النقاط كان متساويًا بين الفريقين، ورغم أن برشلونة كان متفوقًا بفارق الأهداف، إلا أن ريال مدريد حسم اللقب وقتها بفارق المواجهات المباشرة.

حيث أن الميرنجي كان قد حقق الفوز في كلاسيكو الذهاب بثنائية مقابل لا شيء، وتعادل في كلاسيكو الإياب بثلاثية لكل فريق.

لذلك يدين ريال مدريد ومدربه فابيو كابيلو بالفضل لإسبانيول ولاعبها راؤول تامودو على الثنائية التي أحرزها في شباك البلوجرانا، خاصة هدف الدقيقة الأخيرة.

لولا ما فعله إسبانيول، لغابت الليجا عن الميرنجي لموسم رابع على التوالي.

أما في الموسم الحالي فأن الأمور تختلف، كون برشلونة يتصدر الليجا بفارق إحدى عشرة نقطة عن الميرنجي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الليجا.

حيث أن كتيبة المدرب زين الدين زيدان لا تنتظر فقط ما سيفعله فريق إسبانيول أمام برشلونة، بل تنتظر معجزة كروية من أجل خسارة البلوجرانا للقب.