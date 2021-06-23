إسبانيا تنفجر في وجه سلوفاكيا بخماسية، ومساعي ليفاندوفسكي تفشل في نجدة بولندا

مجموعة جديدة تُحسم في اليورو..

رد منتخب إسبانيا على كافة المنتقدين له على الصعيد الهجومي، وسحق نظيره السلوفاكي بخمسة أهداف نظيفة في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

بداية خماسية لا روخا أتت عن طريق حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافاكا بعدما أسكن الكرة لشباكه بالخطأ بصورة غريبة جدًا في الدقيقة 30.

الهدف الذاتي أتى بعد أقل من ربع ساعة من إهدار ألفارو موراتا لركلة جزاء كانت لتمنح التقدم للإسبان، غير أن الحارس السلوفاكي عوّضهم في نهاية المطاف.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ معدودة نجح المدافع إمريك لابورت في وضع ثاني أهداف كتيبة لويس إنريكي، ومعها يُنهي المباراة إكلينيكًا.

الإسبان انفجروا في وجه سلوفاكيا في الشوط الثاني، فوضع بابلو سارابيا الهدف الثالث بالدقيقة 56، ثم فيران توريس أحرز الرابع بالدقيقة 67، وأتى الخامس عن طريق المدافع السلوفاكي كوكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 77.

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لكن أفراح إسبانيا لم تدم طويلًا، حيث نجح منتخب السويد في خطف صدارة المجموعة بالفوز على بولندا بثلاثة أهداف لهدفين باللحظات الأخيرة.

إميل فورسبرج افتتح التسجيل للسويد في مناسبتين بالدقيقتين الثانية والتاسعة والخمسين، ثم تمكن الهداف روبرت ليفاندوفسكي من إعادة بولندا للمباراة بهدفين في الدقيقتين 61 و 84.

وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وضع فيكتور كلاسين هدفًا لمنتخب السويد في الدقيقة 94 قلب مسار المجموعة رأسًا على عقب.

فوز السويد جعلها تتصدر الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما وصلت إسبانيا لدور الـ16 باحتلالها الوصافة برصيد 5 نقاط، مع خروج سلوفاكيا من حسبة أفضل الثوالث بسبب فارق الأهداف الضخم (-5)، وودعت رفقة بولندا المسابقة.

هكذا، يضرب منتخب إسبانيا موعدًا مع وصيف بطل العالم كرواتيا في دور الـ16، فيما لم يحدد بعد منافس السويد بانتظار ترتيب أفضل الثوالث بعد نهاية مباريات المجموعة الأخيرة في خلال ساعات من الآن.