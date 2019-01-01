إسبانيا تقصي إيطاليا من بطولة أوروبا للناشئين

خيبة جديدة للطليان، تلك المرة تحت 19 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ودع المنتخب الإيطالي بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، وذلك بالخسارة أمام إسبانيا 2-1 في دور المجموعات.

تقدم لاعب إنتر الواعد دافيدي ميرولا للطليان في الدقيقة 35، وتعادل لاعب الوسط الإيطالي لورينزو جافيولي للإسبان عن طريق الخطأ في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 68 تسبب إيفينوما أودوجي بركلة جزاء نال بها إنذار، وسجل منها أبيل رويز هدف الفوز للماتادور، قبل أن يتلقى أدوجي الإنذار الثاني في الدقيقة 83 ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

بذلك يتأهل المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب إسبانيا الذي تأهل برفقته.

على الناحية الأخرى ودع المنتخب الإيطالي المسابقة بـ3 نقاط فقط، حيث خسر أمام البرتغال 3-0 ثم فاز على أرمينيا 4-0، ما يعني أنه كان بحاجة للفوز الليلة كي يتأهل.