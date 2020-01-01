إريك جارسيا يكشف موقفه من برشلونة ورحيل ميسي لمانشستر سيتي

إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي يتحدث عن صفقة انتقال ليونيل ميسي من برشلونة.

أعرب إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الحالي عن أمله في العودة لبرشلونة فريقه السابق بعد انتهاء موسمه الأخير في إنجلترا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الذي أقيم لصالح المنتخب الإسباني اليوم الثلاثاء، وأكد خلالها أن الجميع يتمنى انضمام ليونيل ميسي لفريقه، لكن في مانشستر سيتي لا يتحدث أحد عنه.

وقال جارسيا: "برشلونة؟ لقد أخبرت مانشستر سيتي أنني لن أجدد تعاقدي معهم، لكن لا يزال لدي موسم آخر في الفريق، بالرغم من ذلك أتمنى العودة".

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وأضاف: "هناك في مانشستر سيتي لا نتحدث عن ميسي أبدًا، لكن الجميع سيحب أن يتواجد ليونيل في فريقه".

وأكمل: "هدفي هو الاستمرار في التدريبات واللعب وأن أقدم أفضل ما لدي مع منتخب إسبانيا، وفي مانشستر وأن يعتمد علي المدرب".

وأنهى تصريحاته: "أنا أتحكم فقط فيما يحدث بالوقت الحالي، أما المستقبل فلا يمكن التحكم فيه، أضع تركيزي على ما أستطيع التحكم فيه".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نادي برشلونة يسعى لتدعيم دفاعه عن طريق استعادة لاعبه الشاب إريك جارسيا في الصيف الجاري.