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دوري أبطال أوروبا

إريكسين: نحلم بدوري أبطال أوروبا لكن المهمة صعبة

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كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام يؤكد على صعوبة مهمة الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول في المباراة النهائية.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام هوتسبير على صعوبة تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إريكسين وأكد خلالها أن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا يعد هو الحلم الأبرز له ولزملائه في الفريق مؤخرًا.

وقال إريكسين: "لن أكذب، نحن نحلم بأننا نقف على المنصة ونرفع لقب دوري أبطال أوروبا، هذا هو ما نراه في رؤوسنا لكننا نعرف أن الأمر ليس سهلًا".

وأضاف: "لقد جئت لتوتنهام من ست سنوات، ومنذ ذلك التاريخ والفريق في حالة تصاعد كبيرة، لقد أنهينا الموسم في المراكز الأربعة الأولى عدة مرات".

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وأكمل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا هو أمر مميز للغاية، وهو ما يحلم به أي لاعب كرة قدم، ويكون الأمر الأهم في مسيرته الكروية".

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أووبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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