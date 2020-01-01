إريكسن يوجه رسالة إلى توتنهام بعد رحيله لإنتر
وجّه كريستيان إريكسن، لاعب نادي إنتر، رسالة وداع إلى جمهور توتنهام، مؤكدًا أنّه قضى هناك أفضل فترات عمره
إريكسن رحل إلى صفوف إنتر رغم اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد بضمه.
واستغل اللاعب الدنماركي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتوجيه الرسالة بقوله: "لا أعرف كيف أبدأ، لم أمتلك الوقت الكافي لتوديعكم جميعًا".
وتابع: "لدي العديد من الذكريات في الـ 6 سنوات ونصف التي قضيتها في توتنهام، واستمتعت بالتدريبات واللعب على أرضية الميدان".
وأوضح: "رحلت فقط لأنني أرغب في البحث عن تجربة جديدة، ولكن اللعب في توتنهام كان مصدر سعادتي".
واختتم: "أتمنى أن نلتقي قريبًا، وأتمنى لكم الأفضل دائمًا".
جدير بالذكر أنّ عقد إريكسن كان من المفترض أن ينتهي في الصيف الجاري وبالتالي سيرحل بالمجان.
Dear Tottenham fans @spursofficial I dont know where to start! I didnt have time to say goodbye to everyone, even though i felt like i played a lot of games where everyone said and thought i would be gone the next day. I have so many unbelivable memories over the last 6,5 years i was at Spurs. I enjoyed being at the training ground every day and playing games in the stadium so much, but sometimes you just want to try something new! So, Spurs fans it has been a pleasure to play at your club and hopefully we meet again in the future! All the best Christian