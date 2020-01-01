إريكسن يوجه رسالة إلى توتنهام بعد رحيله لإنتر

ما الذي قاله إريكسن بعد الرحيل عن توتنهام؟

وجّه كريستيان إريكسن، لاعب نادي إنتر، رسالة وداع إلى جمهور توتنهام، مؤكدًا أنّه قضى هناك أفضل فترات عمره

إريكسن رحل إلى صفوف إنتر رغم اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد بضمه.

واستغل اللاعب الدنماركي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتوجيه الرسالة بقوله: "لا أعرف كيف أبدأ، لم أمتلك الوقت الكافي لتوديعكم جميعًا".

وتابع: "لدي العديد من الذكريات في الـ 6 سنوات ونصف التي قضيتها في توتنهام، واستمتعت بالتدريبات واللعب على أرضية الميدان".

وأوضح: "رحلت فقط لأنني أرغب في البحث عن تجربة جديدة، ولكن اللعب في توتنهام كان مصدر سعادتي".

واختتم: "أتمنى أن نلتقي قريبًا، وأتمنى لكم الأفضل دائمًا".

جدير بالذكر أنّ عقد إريكسن كان من المفترض أن ينتهي في الصيف الجاري وبالتالي سيرحل بالمجان.