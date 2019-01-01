إريكسن يواصل المماطلة مع توتنهام انتظاراً لريال مدريد

توتنهام قد يضطر لبيعه بـ74 مليون جنيه إسترليني

يواصل صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، المماطلة من أجل التوقيع على عقد جديد مع توتنهام.

إريكسن ينتهي عقده مع سبيرز في يونيو 2020، مع توقف محادثات التجديد مع النادي الإنجليزي حتى الآن.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب ينتظر فرصة الانتقال لريال مدريد قبل ربط مستقبله مع توتنهام.

دانيل ليفي رئيس النادي اللندني يرفض التخلي عن إريكسن، إلا في حالة وصول عرض تصل قيمته 170 مليون جنيه استرليني لو قام بالتوقيع على عقد جديد.

وأما لم رفض إريكسن التجديد، وتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده، سيضطر توتنهام لبيعه بحوالي 74 مليون استرليني.

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اللاعب يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي، لمعرفة موقف ريال ومدربه زين الدين زيدان من ضمه.

وفي حالة توجه زيدان لأهداف أخرى، قد يضطر الدولي الدنماركي للاستمرار مع توتنهام، والعمل مع المدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.