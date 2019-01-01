إريكسن يقترب من الرحيل عن توتنهام

اللاعب الدنماركي على وشك الخروج من السبيرز

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبر بعد انتهاء عقده في صيف عام 2020 وفقًا لما ورد في صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

ويرتبط إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا مع توتنهام منذ عام 2013، ولعب بقميص الفريق أكثر من 250 مباراة رسمية مع الفريق.

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اللاعب الدولي الدنماركي كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في ظل انتهاء عقده مع الفريق اللندني العام المقبل.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لأكثر من فريق أوروبي في ظل عدم التجديد مع السبيرز حتى الآن، وذلك مع عدم وجود أي تعليق من وكيله على مستقبل اللاعب.

وكان إريكسن قد لعب في صفوف أياكس أمستردام منذ عام 2010 حتى عام 2013، وشارك معهم بالدوري الهولندي 113 مباراة أحرز فيهما 25 هدفًا.