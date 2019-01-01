إريكسن يعترف: أعيش أصعب أوقاتي مع توتنهام الآن

كرستيان إريكسن لم يستطع إخفاء سوء وضعه مع توتنهام واحتمالية رحيله عن الفريق

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لم يستطع النجم الدولي الدنماركي كرستيان إريكسن إخفاء أنه يعيش في الوقت الحالي أصعب أوقاته منذ انضمامه إلى توتنهام هوتسبيرز.

وكان إريكسن قد ابتعد عن التشكيل الأساسي لتوتنهام خلال الموسم الحالي في كثير من المناسبات، فضلًا عن بقاء سنة واحدة في عقده وعن اقترابه من الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحول ذلك، اعترف صانع الألعاب الدنماركي كرستيان إريكسن أنه يعيش أصعب وقت له خلال الفترة الحالية منذ انضمامه إلى السبيرز عام 2013.

ولكنه في نفس الوقت قال إن الحديث عن اقترابه من الرحيل يأتي بسبب سوء النتائج فقط وكثرة الحديث عن توتنهام خلال الفترة الحالية بسبب المرحلة السيئة التي يعيشها الفريق.

وأضاف: "لا يمكنني الحديث عن المستقبل الآن، لا أعلم أين سأكون في الموسم المقبل، ولكن الشائعات التي تتحدث عن حتمية رحيلي لا أساس لها من الصحة"

وتابع: "الضغوطات التي أتعرض لها في الوقت الحالي سببها اقتراب نهاية عقدي والشائعات التي تتحدث عن اتفاقي مع نادٍ آخر، إضافة إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا، لأول مرة أشعر بهذا الكم من الضغوطات منذ انضمامي إلى الفريق، هذا يجعل الأمور أصعب"

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يذكر أن كرستيان إريكسن كان قد ارتبط بأخبار تفيد إلى نيته الرحيل عن توتنهام والانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، حيث انحصر الحديث ما بين ريال مدريد وإنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.