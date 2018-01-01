إريكسن: نحاول الفوز بكل المباريات وليس الكريسماس فقط

الدنماركي سعيد بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبر سعادته عقب تسجيله لهدف الفوز على بيرنلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

وقال إريكسن عقب المباراة:"كل مباراة ألعبها أريد إحداث تأثير بها، أن أسجل في الوقت بدل الضائع كان أكثر روعة". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف:"أي هدف سواء كان الأول أو رقم 20 دائماً ما يكون هاماً ومن الجيد تسجيله".

وأوضح:"المباريات باتت معقدة وقريبة، نحاول الفوز بكل مباراة ليس فقط فترة الكريسماس. نحن في وضعية جيدة ولدينا الثقة لخوض أي مباراة".

ويحتل توتنهام المركز الثالث بـ39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر المؤقت مانشستر سيتي.