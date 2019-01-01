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دوري أبطال أوروبا

إريكسن: كنا نشاهد الكرة مثلنا مثل المتفرجين!

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Getty Images
لاعب وسط توتنهام هوتسبر غير راضٍ على أداء فريقه بعد الخسارة من أياكس أمستردام

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر لاعب توتنهام هوتسبر كريستيان إريكسن عن إحباطه من الخسارة أمام ضيفه أياكس أمستردام بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الدنماركي في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: " لقد قدمنا مباراة سيئة لم نكن في أفضل حالتنا، كنا نشاهد المباراة مثل المتفرجين خصوصًا في العشرين دقيقة الأولى".

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وأضاف:" الشوط الأول كان كارثيًا وكأننا لم نرغب في لعب المباراة، تحسن الأداء في الشوط الثاني، لكننا خسرنا".".

واختتم لاعب السبيرز حديثه قائلًا:" لا يمكن التحدث عن اللاعبين المصابين عندما تصل إلى نصف النهائي لا يهم من يلعب، المهم هو الفوز، نحتاج لبعض الحظ في أمستردام لكي نتأهل إلى النهائي".

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز من مواجهة برشلونة وليفربول.

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