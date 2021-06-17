"نعم ما زلت معك" أولى كلمات إريكسن عقب استفاقته من سقوطه المروع

كيف طمأنت كلمات إريكسن مُنقذه عقب استفاقته من سقوطه المروع خلال مباراتهم مع فنلندا؟

كشف ينس كلينيفيلد الطبيب الذي أنقذ حياة لاعب منتخب الدنمارك كريستين إريكسن عن أولى الكلمات التي قالها لاعب إنتر عند استفاقته من سقوطه المفاجئ خلال مباراة بلاده مع فنلندا.

"نعم ما زلت معك" كانت أولى كلمات إريكسن الذي سقط دون حراك في الدقيقة 42 من مباراة بلاده مع فنلندا في أولى مبارياتهما في يورو 2020 والتي توقفت ومن ثم استكلمت وخسرتها الدنمارك بهدف دون رد.

أولى كلمات إريكسن

وكشف دكتور ينس عن الحديث الذي دار بينه وبين كريستين الذي جرت عملية إنعاشه لما يقرب من 10 دقائق على أرض الملعب قبل أن يُنقل إلى المستشفى: "نعم ما ز لت معك".

وتابع لاعب إنتر الإيطالي للطبيب بحسب الأخير لموقع أوبن: "اللعنة، عمري 29 فقط".

كيف طمأن رد إريكسن الطبيب؟

رد إريكسن على كلينيفيلد كان مهمًا وحاسمًا لأنه أكد له أن المخ سليم وليس به أي ضرر: "في تلك اللحظة تأكدت بنسبة 99% أن حالة المريض مستقرة وسيصل إلى المستشفى دون أي مشاكل أخرى. فرص النجاح في إنقاذ الحالات من هذا النوع ليست عالية، فرص نجاح العلاج بين الرياضيين المحترفين أعلى من المرضى اللذين لديهم تاريخ مرضي".

وكان طبيب منتخب الدنمارك، مورتن بويسن، قد قال في تصريحات سابقة أن إريكسن توفي بالفعل للحظات قبل إنعاش قلبه عقب سقوطه لتعرضه لأزمة قلبية.

وتلعب اليوم الخميس الدنمارك ثاني مبارياتها في المجموعة الثانية مع بلجيكا التي أعلن لاعبها روميلو لوكاكو زميل في إنتر أن بلاده ستوقف مع الدنمارك المباراة في الدقيقة العاشرة، رقم إريكسن، وسيصفقون تحية للاعب الذي ربما إن كان التصفيق عاليًا أن يسمعهم فهو ما زال في المستشفى في كوبنهاجن على بعد كيلو متر واحد من باركن ستاديوم حيث يقام اللقاء.