مورينيو: إنتر لم يتقدم بأي عرض لضم إريكسن

مفاجأة كبيرة رغم الأنباء حول اقتراب اللاعب من النادي الإيطالي

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، أن نادي إنتر الإيطالي، لم يقم حتى الآن بتقديم عرض رسمي للتعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

العديد من التقارير الصحفية أكدت دخول إنتر في مفاوضات جدية مع توتنهام، لضم إريكسن خلال سوق الانتقالات الحالي، قبل 6 أشهر على نهاية عقده مع سبيرز.

ورغم المؤشرات حول رحيل اللاعب بشكل مؤكد، كشف البرتغالي عن عدم تلقي أي عرض رسمي للاعب حتى الآن، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه ضد واتفورد بالدوري الإنجليزي غداً السبت.

وقال مورينيو:"لو إنتر يثقون في التعاقد معه عليهم التقدم بعرض رسمي لنا أولاً، ولكن ذلك لم يحدث، لذلك أشعر بالدهشة لكل ما أسمعه من أشخاص أصحاب مسؤولية".

وأما عن عودة هوجو لوريس:"قلت لكم أنه سيعود في فبراير لذلك هو الموعد الطبيعي، متى خلال الشهر؟ ربما في بدايته لأن الأمور تسير على ما يرام".

حديثه مع بوتشيتينو:"لم أتحدث معه حتى الآن لوجود العديد من المشاغل، الآن هو يستمتع بالتواجد في بلده، سيكون شيئاً رائعاً لو جاء لهنا رفقة نجله يوماً ما لأن توتنهام ناديه والباب مفتوح أمامه في أي وقت".

مستقبل لو سيلسو:"نعم هناك إمكانية كبيرة لشراء اللاعب من ريال بيتيس قبل انتهاء فترة إعارته في يونيو القادم".

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وأما عن مفاوضات سبيرز مع الثلاثي الهجومي كريشتوف بيونتيك، فيرناندو يورنتي ودي لويس:"هذه أسماء من قائمة مكونة بها 30 مهاجم، مجرد شائعات ينشرها الوكلاء من أجل التسويق للاعبيهم".

يذكر أن توتنهام يلعب غداً مواجهة واتفورد، وهو في المركز الثامن بجدول البريميرليج بـ30 نقطة، مقابل 39 لتشيلسي الرابع و61 لليفربول صاحب الصدارة.