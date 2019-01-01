بيولي: إذا هاجمت أحدنا فإنك تهاجم الجميع

تصريحات قوية من مدرب ميلان..

دافع ستيفانو بيولي المدير الفني للميلان عن لاعبيه هاكان تشالهانوجلو وسوسو من الانتقادات التي يتعرضان لها، وأكد أنه لا يقبل المساس بأي لاعب من فريقه تحت أي ظرف.

ويتعرض كلا اللاعبين إلى انتقادات من قبل الجماهير بصورة كبيرة جدًا، وسوسو على وجه التحديد بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من ملعب السان سيرو في الانتقالات الشتوية المقبلة.

غير أن بيولي وجه رسالة قوية للجميع بشأن هذه الانتقادات، حيث قال "لن نكون جزءًا في أي سخرية من لاعبينا بمختلف الوسائل. نحن متحدون، والهدف من ذلك أن نكون فريقًا واحدًا ونقاتل سويًا من أجل النتائج الإيجابية المرجوة."

"إذا هاجمت لاعبًا واحدًا منّا، فأنت تهاجمنا جميعًا وتهاجمني شخصيًا وتهاجم الميلان. يجب أن نكون إيجابيين وألا نسمح لأنفسنا بالدخول في حالة هيستيريا."

ويستعد بيولي لخوض مباراته الثانية كمدرب للميلان، عندما يحل الميلان ضيفًا على روما في الجولة التاسعة من منافسات الكالتشيو، وكانت مباراة المدرب الأولى أمام ليتشي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

"علينا أن نثبت أنفسنا في كل مباراة وأن نتعلم من مباراة ليتشي أن نكون أكثر تركيزًا. الأمر لا يتعلق بكون اللاعب شاب أو خبير، بل بالطريقة التي نفسر بها المباريات."

"سنواجه غدًا روما، الفريق الذي لم يُهزم سوى في مباراة واحدة. اتوقع أن يكونوا كالعادة منظمين ويجب علينا من جهتنا أن نكون على نفس مستواهم."

صاحب الـ 54 عامًا حاول أيضًا أن يُبقي التوقعات بشأن موسم الميلان منخفضة، فرفض أن يؤكد أو ينفي إذا ما كان قادرًا على تحقيق أهداف الإدارة باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الكالتشيو والذهاب إلى دوري أبطال أوروبا بعد طول غياب.

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"سنحاول الفوز بجميع المباريات وبعدها نرى أين سنكون. هذا فقط ما أستطيع فعله، لم أعد أحدًا بشيء آخر، جميع اللاعبين لديهم فرص متساوية معي، سألعب فقط بمن أراه يقدم لي الضمانات حول النجاح في مختلف المباريات."

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بعد مرور 9 جولات من جنة كرة القدم، ويبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فقط بست نقاط، إذ يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 16 نقطة وبنفس عدد مباريات كتيبة بيولي.