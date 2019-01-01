"إذا أراد بوجبا الرحيل فليرحل"!
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Catherine Ivill
أبدى جيسبر أولسن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن بول بوجبا نجم الفريق يجب أن يرحل إذا كانت تلك هي رغبته.
وقال أولسن لأومنيسبورت:"أعتقد أن الأمور كانت تسير بنفس الطريقة في أيام (أليكس) فيرجسون (المدرب التاريخي للنادي)".
وأضاف:"إن لم تكن تريد اللعب للنادي إذاً لا تبقى! وأعتقد أن هذا هو ما ينطبق على حالة بوجبا".
وأوضح:"بالتأكيد سنواصل الحياة بدونه ولكن سيكون رائعاً أن نراه يبقى، لأنه جزء مهم من الفريق".
يذكر أن بوجبا بات مطارداً من ريال مدريد وفقاً للتقارير الصحفية التي رجحت انتقاله بقوة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.