إدواردو وعطيف يعودان للهلال

قادمان من صربيا، الثنائي يواصل برنامجه التأهيلي في الرياض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعود الثنائي عبد الله عطيف والبرازيلي كارلوس إدواردو اليوم الخميس، إلى الهلال قادمين من صربيا، بعد أن خضعا لبرنامج تأهيلي.

عطيف يعاني من إصابة في العضلة الضامة، يغيب على إثرها عن المباريات الأخيرة للزعيم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة في المباريات بعد عدة أيام.

أما البرازيلي فأصيب في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الدحيل القطري، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

طبيب عموري يتحدث عن تحسن اللاعب وسير برنامجه التأهيلي

وأوضح الهلال أن الثنائي سيصل إلى الرياض مساء اليوم، لمواصلة برنامجهما التأهيلي، على أن يجري إدواردو أشعة بعد غدٍ السبت.

يذكر أن الزعيم يستعد لمواجهة أحد، بعد غد، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النص، صاحب الوصافة، والذي خاض مباراة هذه الجولة.