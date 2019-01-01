إدواردو: ما فعله جيسوس طبيعي والبعض يحاول التأثير على لاعبي الهلال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، أن اللقطة التي ظهر فيها جورج جيسوس المدير الفني للزعيم، وهو يودع يحيي الجماهير في نهاية مباراة الهلال مع الفيحاء طبيعية ولا تدل على شيء.

ونجح الهلال في الفوز على الفيحاء بخمسة اهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل إدواردو هدفين من خماسية الزعيم.

وقال البرازيلي في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة، ولكننا لعبنا بطريقة جيدة ونجحنا في الفوز باللقاء".

وتابع: "اليوم لعبت في المركز الذي أحبه، وهذا حال الهلال ندخل كل مباراة ويكون شعارنا لا بديل عن الفوز، يجب ان نواصل اللعب بهذه الطريقة".

وانتشرت بعض الأخبار التي تفيد باقتراب رحيل جيسوس من صفوف الهلال في الفترة القادمة.

وحول مصير المدير الفني قال إدوادو: "الحديث عن تغير المدرب بالنسبة لي لا يصح الآن، توديعه لنا وللجمهور في نهاية المباراة هذا طبيعي ويحدث في مباراة، بعض الأحاديث في الخارج هدفها التأثير علينا ولكن تركيزنا داخل الملعب فقط".

الجدير بالذكر ان الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي يواجه أحد غد الإثنين.