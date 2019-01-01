إدريس فتوحي يدخل اهتمامات الوصل للتعاقد معه

لاعب دبا الفجيرة يدخل اهتمامات الوصل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق دبا الفجيرة الإماراتي، حسابات اللجنة الفنية لنادي الوصل، من أجل التعاقد معه.

فتوحي قدم مستوى رائعًا خلال الموسم الماضي رفقة دبا الفجيرة، جعله محط أنظار العديد من الأندية، من أجل ضمه.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن فتوحي طلب من وكيل أعماله تأجيل أي حديث إلى ما بعد الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي الإماراتي.

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🔗 https://t.co/fkhipy9Rfd pic.twitter.com/x8m6PD3ECj — جول مصر (@goaleg) May 21, 2019

إدريس فتوحي فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي، بتصويت الجمهور.

دبا الفجيرة هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي، بعد احتلال المركز الرابع عشر "الأخير" برصيد 16 نقطة.

دبا الفجيرة سيواجه بني ياس مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.