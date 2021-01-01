إدريس فتوحي .. ماذا سيكلف الأهلي غياب المغربي أمام الهلال؟

الأهلي والهلال .. كلاسيكو مشتعل في مقدمة الدوري السعودي

زاد فتوحي الأهلي الكثير في منطقة خلف المهاجمين، وفي مركز صناعة اللعب أيضًا، حيث يقوم بعدة أدوار في المنطقة الهجومية للأهلي جعلته مساهمًا بشكل كبير في أداء الفريق المميز الذي ظهر في بعض المباريات بالموسم الحالي.

مواجهة قوية للغاية بين الأهلي والهلال، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في صراع بقمة الدوري السعودي للمحترفين.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، هل سيؤثر غياب إدريس فتوحي على الأهلي أمام الهلال، ويبدد آمال في الارتقاء للنقطة 25 من أجل التساوي مع الزعيم في صدارة البطولة رفقة الشباب؟

الموسم الحالي ظهر فتوحي رفقة الأهلي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 9 مباريات، حيث شارك في 705 دقيقة بشكل فعلي بالموسم الحالي من البطولة.

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سجل المغربي إدريس فتوحي هدفين خلال الـ9 مباريات بالموسم الحالي، كانا في مرمى النصر، حيث تمكن من حصد 3 نقاط غالية للغاية لفريقه بهدفين من ضربة حرة مباشرة وركلة جزاء.

هدد فتوحي مرمى منافسي الأهلي خلال الموسم الحالي بـ14 تسديدة منها 7 على المرمى، وصنع 14 فرصة خلال المباريات منها 3 فرص محققة تم إهدارها.

وتعرض فتوحي لإصابة في لقاء التعاون بالجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسر فيه الأهلي بـ4 أهداف نظيفة، وتلقى هزيمة جديدة أمام القادسية في الجولة 12 بثلاثة أهداف مقابل هدف.