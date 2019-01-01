إدريسي ينضم لقائمة المغرب المبدئية

المهاجم المغربي ينضم عقب اختياره لبلاده على حساب هولندا..

انضم أسامة إدريسي مهاجم فريق ألكمار الهولندي إلى قائمة منتخب المغرب المبدئية لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر الصيف المقبل.

وكان المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً قد أعلن قبل أسبوعين اختياره اللعب لمنتخب المغرب على حساب هولندا.

وكان إدريسي قد لعب عدة مباريات في منتخبات الناشئين الهولندية، إلا أنه لم يتواجد في الصورة باختيارات مدرب المنتخب الأول رونالدو كومان.

وسيلعب منتخب المغرب بقيادة هيرفي رينار مباراته الأخيرة في التصفيات ضد مالاوي في الثالث والعشرين من مارس الجاري بعد ضمان التأهل بالفعل، ثم ودية أمام الأرجنتين بعدها بـ3 أيام.