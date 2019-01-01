إدريسا جاي بعد تخطي بنين: اقتربنا من تحقيق الهدف المنشود

رجل المباراة يعتقد أن القادم سيكون أفضل

تنفس نجم المنتخب السنغالي إدريسا جاي، الصعداء بتخطي بنين في أولى معارك الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، بهدف نظيف من توقيعه، في المباراة التي جرت على ملعب "الدفاع الجوي" عصر اليوم الأربعاء.

وتوج لاعب إيفرتون مجهوده بالحصول على جائزة رجل المباراة، في وجود زميله ساديو ماني، الذي أهداه التمريرة الحريرية، التي جاء منها هدف الوصول للدور نصف النهائي، للمرة الأولى منذ عام 2006، بالنسبة لأسود التيرانجا.

وبعد المباراة، قال جاي لشبكة (be in) الرياضية "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكن في الوقت ذاته كنا نعرف أننا نستطيع التسجيل في أي وقت، لم نحدد وقت معين لتسجيل الوقت".

وتابع "كنا نثق في قدرتنا على تحقيق الفوز سواء جاء الهدف في الوقت الأصلي أو في الأوقات الإضافية، الآن تركيزنا سينصب على مباراة الدور نصف النهائي، ستكون المرة الأولى بالنسبة لنا في هذا الدور منذ عام 2006، ويبدو لي أننا نقترب من هدفنا رويدًا رويدًا".